عاطف رمضان

في ظل توقعات بقيام وزارة الأشغال بالتسليم الابتدائي لمبنى السوق المركزي ل‍جمعية غرناطة التعاونية الى وزارة «الشؤون» قبل نهاية العام الحالي، علمت «الأنباء» أن «الأشغال» شكلت لجنة للتجهيز للتسليم الابتدائي للمبنى خلال الفترة المقبلة، موضحة ان مساحة المشروع 24994 مترا مربعا والمباني 19559 مترا مربعا.



وقال المهندس المدني لمشروع السوق المركزي لجمعية غرناطة في وزارة الاشغال م.ذعار المطيري في تصريح لـ «الأنباء» إن المشروع يتكون من مبنى واحد، سردابين أول وثان ودور ارضي ودورين أول وثان، حيث يضم السرداب الاول مواقف للسيارات، والثاني أماكن للتخزين وجزء للمواقف.



ولفت المطيري الى أن الدور الأرضي مع الدور الأول يتكون من سوق مركزي، بالإضافة الى محلات التجزئة وعددها نحو 27 محلا، 11 منها بالدور الأرضي، و16 بالدور الاول، مشيرا الى أن الدور الثاني يضم مكاتب لمجلس إدارة الجمعية، ويتميز المشروع بمدخلين احدهما في الجهة الغربية بجانبه شلالات مياه، والثاني بالجهة الشرقية، مبينا أن المدخل الأول يخدم السرداب الاول والدور الاول، والثاني يخدم التخزين، حيث يحوي مصاعد للأفراد والمواد التخزينية.