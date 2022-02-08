صوت مجلس النواب الليبي على خارطة الطريق السياسية للمرحلة المقبلة، فيما يصوت على اختيار رئيس جديد للحكومة بعد غد.



وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، في بيان امس إن «المجلس أقر خارطة الطريق للمرحلة القادمة بالإجماع، وجرى الاستماع للمترشحين لمنصب رئيس الوزراء».



وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في جلسة امس أنه تم استبعاد 5 من المترشحين لمنصب رئيس الحكومة الجديدة، ليتم الاستقرار على ترشح وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، فتحي باشاغا، وخالد عامر البيباص، حيث ستتم إحالة ملفاتهما إلى مجلس الدولة للمشاورة قبل إجراء التصويت بعد غد.



وكشف أعضاء في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لـ«سبوتنيك» عن «توافق بين المجلسين على تغيير حكومة عبدالحميد الدبيبة». وبحسب الأعضاء، فإن المجلس الأعلى للدولة وضع بعض الشروط تتعلق بوجود خارطة طريق كاملة وواضحة، وألا يقتصر الأمر على تغيير الحكومة، على أن يتم الذهاب للاستفتاء على مشروع الدستور أولا قبل الانتخابات.