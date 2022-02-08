عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان ديوان المحاسبة أصدر تعميما بشأن تسليم أوراق المناقصات ومشروعات العقود والارتباطات إلى الجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة المسبقة، وذلك استنادا الى الفقرة الثالثة من المادة الثالثة عشرة المعدلة بنص المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1977 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964 أنه «على الجهة صاحبة المناقصة ألا ترتبط أو تتعاقد مع المتعهد أو المقاول الذي رئي إرساء العطاء عليه إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة بالديوان طبقا لنظام العمل به».



واضافت المصادر ان ديوان المحاسبة دعا من خلال هذا التعميم كافة الجهات المشمولة برقابته لمراعاة ما يلي:



أولا: أن يتم استلام كافة أوراق المناقصات أو مشروعات العقود والارتباطات أو الاتفاقات والمستندات المرتبطة بما من تاريخ استلام



الكتاب الصادر من ديوان المحاسبة مدة لا تتجاوز (7) أيام. ثانيا: تسليم جميع العطاءات للجهات الخارجية الأخرى خلال الدوام الرسمي من الساعة 8:00 صباحا حتى الساعة (1:00 ظهرة).



ثالثا: استلام جميع العطاءات من الجهات الخارجية في مبنى ديوان المحاسبة من الساعة 8:00 صباحا حتى الساعة (1:00 ظهرا).



رابعا: لا يتحمل ديوان المحاسبة المسؤولية المتعلقة بعدم استلام كافة أرواق المناقصة، أو مشروعات العقود أو الارتباطات، أو الاتفاقات والمستندات المرتبطة بها بعد سبعة أيام.