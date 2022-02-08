صرح مراقب الإعلام والمتحدث الرسمي لبيت الزكاة حمد سالم المري أن البيت دشن مساعداته المالية المحلية هذا العام لـ 7008 أسر داخل البلاد خلال شهر يناير الماضي، حيث قدم لها (2.179.990 د.ك) مليونين ومائة وتسعة وسبعين ألفا وتسعمائة وتسعين دينارا.



وقال المري إن البيت مستمر في تنفيذ أهدافه الخيرية المتمثلة في خدمة فريضة الزكاة وتحقيق التكافل الاجتماعي من خلال استقبال الزكاة والصدقات والتبرعات وصرفها وفق نظم ولوائح مؤسسية معتمدة على الأسر المستحقة للمساعدة وتنفيذ المشاريع الخيرية.

وأشار المري الى أن هذه المساعدات تضمنت مساعدات شهرية وتستفيد منها الأرامل والمطلقات والأيتام وكبار السن والعجزة ممن ليس لهم دخل مالي ولا معيل، وبلغت في شهر يناير الماضي (386.400 دينار صرفت لـ 620 أسرة، ومساعدات مقطوعة تصرف كل 3 أو 4 أو 6 أشهر، وتستفيد منها الأسر التي تعاني من ضعف الدخل أو تتعرض لأزمات مالية مؤقتة وبلغت في الشهر نفسه (1.793.590 د.ك)، استفادت منها 6388 أسرة.



وأضاف المري أن هناك فئات كثيرة من فئات المجتمع استفادت من المساعدات المالية التي قدمها البيت للأسر المحتاجة خلال شهر يناير الماضي، ومن هذه الفئات (1108 مطلقات)، و(714 أرملة)، و(660 مريضا)، و(475 كبير سن)، و(63 غارما)، والغارمون هم من صدر بحقهم أمر ضبط وإحضار وأحكام واجبة النفاذ بسبب الديون.