من ضمن سلسلة الأعمال العربية والخليجية تحديدا التي تصورها أو تحضر لها شركة Eagle Films (المنتج جمال سنان)، تصور الشركة منذ حوالي الشهر واحدا من أهم اعمالها المقبلة وهو مسلسل «انتقام مشروع» الذي يجمع النجوم محمود بوشهري، عبدالله بوشهري، شهد الخطاب، أحمد سلمان، سلمى سالم، أسامة المزيعل، أسرار دهراب، أريج العطار وغيرهم.



المسلسل كويتي ـ عراقي مؤلف من 30 حلقة كتبها نور البدري وإخراج حسين دشتي، ويروي قصة اجتماعية مشوقة ومعقدة في آن، تبدأ من يوم مشؤوم يغير حياة أبطالنا، وتستمر بالتصاعد والتشابك بشكل درامي مميز ومحبوك.



الشركة المنتجة متحمسة جدا للمشروع الجديد وقد رصدت لتنفيذه كل الإمكانات الإنتاجية المتوافرة.