استمراراً لجهودها المتواصلة في دعم الفئات المحتاجة داخل الكويت، وزعت جمعية الهداية الخيرية 3000 بطانية و 1500 دفاية بالإضافة إلى كوبونات كسوة تبلغ قيمة الكوبون الواحد 40 د.ك ، وذلك بمنطقة استاد جابر الرياضي، ضمن مشروعها لتدفئة الشتاء داخل دولة الكويت بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف.

وقال رئيس جمعية الهداية الخيرية بندر بن دليل المطيري: إن الهدف من المشروع هو تقديم الدعم والمساندة للمحتاجين داخل الكويت، للتخفيف من المعاناة التي يعيشونها في أجواء الشتاء القارس، بتوفير احتياجاتهم من وسائل التدفئة اللازمة في هذا الفصل الذي يشهد طقساً شديد البرودة.

وأضاف بن دليل أن الجمعية نفذت هذه المشاريع لمساعدة أسر الأرامل والأيتام والمرضى وضعفاء الدخل، بهدف تخفيف الأعباء عنهم، ومساندتهم في هذا الشتاء القارس، وتعزيز التراحم والتكافل داخل المجتمع.

وأوضح بن دليل أن جمعية الهداية الخيرية حريصة على تحقيق الدقة والأمانة في تنفيذ هذه المشاريع ابتداء من دراسة الحالات الاجتماعية وفرزها في فترة وجيزة والإشراف على المشروع بمختلف جوانبه حتى يحقق أهدافه.

وفي ختام تصريحه أشاد بن دليل بالتعاون المثمر والبناء الذي تقوم به الجمعية مع الأمانة العامة للأوقاف في تنفيذ عدد من المشاريع الخيرية لإعانة الأسر المتعففة والفقيرة داخل الكويت، ومن ذلك مشروع دفء الشتاء، مجدداً شكره للأمانة العامة للأوقاف على دعمها المتواصل للمشاريع والأنشطة الخيرية والإنسانية داخل الكويت، مما يصب بشكل رئيسي في خدمة العمل الخيري ودعمه واستمراريته.