تستضيف العاصمة العمانية مسقط خلال الفترة من 19 إلى 22 فبراير الجاري فعاليات مهرجان "سينيمانا للفيلم العربي" في نسخته الثالثة الذي ينظمه الاتحاد العام للفنانين العرب ممثلا في فرع الاتحاد في سلطنة عمان، بالتعاون مع النادي الثقافي بسلطنة عمان، وبدعم وزارة الثقافة والرياضة والشباب العمانية، وذلك في نسخته التي تعقد لأول مرة حضوريا، بمشاركة من دول: سلطنة عمان، مصر، الأردن، الكويت، الإمارات، البحرين، تونس، الجزائر، المغرب، سوريا، العراق، فلسطين، السعودية، موريتانيا، قطر، السودان، والسويد .

وأعلن عن ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر النادي الثقافي نائب رئيس الاتحاد العام للفنانين العرب٫ ورئيس المهرجان الدكتور خالد بن عبدالرحيم الز دجالي، والذي قال إن المهرجان يشمل خمس جوائز وهي: جائزة سينيمانا لأفضل فيلم روائي، جائزة سينيمانا لأفضل فيلم وثائقي، جائزة خاصة لأفضل فيلم عماني قصير، جائزة القدس عاصمة فلسطين، و جائزة أفضل فيلم تحريك.

وأضاف الزدجالي قائلا: يشارك في المسابقة الرئيسية للمهرجان 32 فيلما، بينما يشارك في جائزة القدس عاصمة فلسطين 6 أفلام متأهلة وهي من مصر الفيلم الروائي "للصبر حدود" والفيلم الروائي "المواجهة الأخيرة" والفيلم الروائي "بئر يوسف"، ومن دولة فلسطين الفيلم الروائي "الصورة الأخيرة" والفيلم الروائي "عائد إلى غزه"، و يشارك من الجزائر الفيلم الروائي" العبور الأسطوري ( بين ستة الجزائر وستة سجن جلبوع)" .

وقال نائب رئيس النادي الثقافي العماني، وعضو لجنة تحكيم مسابقة القدس عبد الرزاق الربيعي: سيقام حفل الافتتاح بحضور ضيوف ومشاهير وصناع أفلام، ومؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في مساء 19 فبراير الجاري بمنتجع جبل السيفة بالعاصمة مسقط، وسيتضمن برنامج حفل الافتتاح فيديو عن الأفلام المشاركة بالإضافة إلى تكريم بعض الممثلين والمخرجين العرب.

وأكد أن لجنة تحكيم المسابقة الرئيسية تضم كل من: الفنان الإماراتي حبيب غلوم رئيسا للجنة، وعضوية الدكتورة لمى طيارة من سوريا، والدكتور محمد سيف الدين من السودان، ماهر دانيال من مصر، وإنصاف أوهيبه من تونس، بينما ستضم لجنة تحكيم مسابقة القدس عاصمة فلسطين كل من: الفنانة الأردنية أمل الدباس رئيسة للجنة، وعضوية كل من: عبدالرزاق الربيعي من سلطنة عمان، آلاء كراجة من فلسطين، إيفا داود من البحرين، وفيصل العتيبي من السعودية .

وأشار الربيعي إلى أن المهرجان سيشهد عددا من الورش المصاحبة منها: ورشة (الطريق لصناعة الفيلم الوثائقي السينمائي) من تقديم الدكتورة لما طيارة، وورشة (النقد السينمائي) من تقديم الناقد المصري أمير أباظة، وورشة (المبارزة في السينما والتليفزيون) من تقديم الناقد الفنان والمنتج طارق الخزاعي من السويد، وندوة " دور الصناعات الثقافية والتنمية المستدامة " من تقديم الدكتورة عائشة الدرمكي، عضو مجلس الدولة بسلطنة عمان، والمؤلفة والكاتبة العمانية عنود خالد.

وأضاف الربيعي أن مهرجان "سينيمانا للفيلم العربي" بدأ عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، نظرا لتزامن تأسيسه مع اجتياح وباء كورونا للعالم مطلع عام 2020، ونجح في قدرته على استقطاب الفنانين العرب للتعبير عن مواهبهم وإنجازاتهم في ظل انتشار هذا الوباء، والتبعات التي خلفها بالتأثير على كافة مناحي الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، والإجراءات التي فرضتها الدول للحد من تفشيه حفاظا على الأرواح وسلامتها، مثل فرض الإغلاق التام والجزئي وتطبيق التباعد وإيقاف الأنشطة والفعاليات وغيرها ولكن مع وجود نوع من فتح الأنشطة وسماح الجهات المسؤولة بإقامة الفعاليات ارتأت اللجنة المنظمة للمهرجان أن تكون نسخة هذا العام (الثالثة) حضوريا