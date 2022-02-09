تشارك جمعية المهندسين الكويتية في الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الأعلى للاتحاد الهندسي الخليجي، والذي سيعقد في دبي يوم الجمعة المقبل، كما تنظم الجمعية فعالية ثقافية بجناح الكويت في «اكسبو ـ دبي 2020».



رئيس وفد «المهندسين» إلى دبي ونائب رئيس الجمعية م.محمد فهيد السبيعي، أكد استكمال استعدادات الجمعية للمشاركة في الدورة الاعتيادية للمجلس الأعلى، لافتا إلى أن الجمعية حريصة على دعم العمل الهندسي الخليجي والمشاركة في الفعاليات الخليجية.

وأكد السبيعي في تصريح صحافي عشية مغادرة المهندسين الى الإمارات العربية المتحدة، أن نحو 30 مهندسا ومهندسة سيشاركون في الاجتماع والفعالية التي ستقيمها الجمعية بمعرض اكسبو دبي 2020، مضيفا: اننا كمهندسين في الكويت دأبنا على هذه المشاركات الواسعة في الفعاليات الخليجية دعما لتوحيد العمل الهندسي الخليجي بعد انقطاع من الاجتماعات المباشرة بسبب جائحة كورونا، لافتا الى دعم الكويت اعتماد م.محمد الخزاعي من دولة البحرين الشقيقة كأمين عام للاتحاد الهندسي الخليجي للدورة المقبلة بالإضافة إلى التعاون لاعتماد باقي البنود المدرجة من تقارير إدارية ومالية واعتماد الاستراتيجية الجديدة للاتحاد.

وقال السبيعي: إننا سنساهم بدعم المناقشة الخليجية لاعتماد اسم الهيئة لتنظيم الملتقى الهندسي الخليجي القادم وموضوع ومحاور الملتقى الهندسي الخليجي الرابع والعشرين وإقرار تسلسل التناوب للأمانة العامة وانتقالها أبجديا.



وحول الفعالية التي ستنظمها الجمعية مساء يوم السبت المقبل في جناح الكويت باكسبو دبي 2020 قالت رئيسة نادي «زوايا فكرية» بالجمعية م.فاطمة حيات: إن النادي سيقيم بالتعاون مع وزارة الإعلام حلقة نقاشية في الساعة 4.30 مساء السبت المقبل بعنوان «زوايا الثقافة - من يصنع ثقافة المجتمعات؟» بحضور حشد من المهندسين والمهندسات بجناح الكويت، مشيرة إلى أن المتحدثين الرئيسيين في الحلقة هم: أستاذ بقسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية في جامعة الكويت د.يعقوب يوسف الكندري، ورئيس التخطيط والابتكار بشركة نفط الكويت والكاتب م.عبدالله عيد العتيبي، والإعلامي القدير يوسف مصطفى والأديبة الكويتية وكاتبة الدراما منى الشمري، بينما ستدير الحوار المذيعة المتألقة إيمان النجم.