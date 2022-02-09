أعلن رئيس مجلس إدارة شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات أحمد الزبن، عن تحقيق الشركة خلال الربع الأول من السنة المالية 2022 صافي أرباح بلغت 2.3 مليون دينار، مسجلة قفزة بنسبة 235% مقارنة بالربع الأول من سنة 2021، كما بلغت ربحية السهم 2.39 فلس.



وأضاف الزبن في تصريح صحافي، ان إجمالي الإيرادات للربع الأول من 2022 بلغ نحو 25.1 مليون دينار، مقارنة بمبلغ حوالي 26 مليون دينار للربع الأول من عام 2021، بانخفاض نسبته 4%، كما بلغ حجم الموجودات للربع الأول من 2022 نحو 1.3 مليار دينار مقارنة بمبلغ 1.4 مليار دينار للفترة ذاتها من العام السابق، وبانخفاض نسبته 7%.

ولفت الى ان المؤشرات المالية للربع الأول من العام الحالي جاءت إيجابية بشكل عام، مشيرا الى أن ألافكو حققت تحسنا في أدائها المالي رغم تحديات البيئة التشغيلية لقطاع الطيران وحركة السفر وسوق تأجير الطائرات العالمي، مبينا ان قطاع الطيران يعتبر من أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا بتداعيات جائحة كورونا.

وعن العمليات التشغيلية التي أنجزتها ألافكو مؤخرا، قال الزبن ان الشركة نجحت في توقيع صفقة تأجير 4 طائرات ايرباص A350 الجديدة للخطوط الجوية ITA، الناقل الوطني الإيطالي الجديد، حيث ستكون مدة التأجير 12 سنة، ومن المتوقع ان تتم عملية التسليم خلال العام الحالي 2022، لافتا الى أن خطوط ITA تمثل إضافة حقيقية لقاعدة عملاء ألافكو المتنامية وتعزز محفظة الطائرات لدى الشركة.

وأضاف ان «ألافكو» حققت نموا في محفظة طائراتها الحديثة لتصل الى 79 طائرة إيرباص وبوينغ، مبينا انها مؤجرة على 23 شركة طيران في 17 دولة حول العالم إضافة إلى طلبات شراء لعدد 68 طائرة مع شركتي ايرباص وبوينغ والتي سيتم تسلمها خلال السنوات ما بين 2022 و2028.