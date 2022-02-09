اتفقت الحكومة البيلاروسية والحكومة الروسية على مسودة اتفاقية تعاون بينهما بشأن تقديم مساعدات إنسانية إلى سورية.



وأفادت وكالة أنباء «بيلتا» البيلاروسية، امس بأن الحكومة الروسية وافقت على مشروع اتفاقية بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة بيلاروسيا بشأن التعاون في تقديم المساعدات الإنسانية الى سورية.



وذكرت الوكالة أنه تم الاتفاق على الوثيقة مع وزارة الدفاع الروسية ووزارة الخارجية الروسية والهيئات التنفيذية الفيدرالية المعنية الأخرى والمحكمة العليا للاتحاد الروسي ولجنة التحقيق في الاتحاد الروسي.



ووجهت الحكومة الروسية وزارتي الدفاع والخارجية في روسيا الى إجراء محادثات مع الجانب البيلاروسي.