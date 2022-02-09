أقر لاعب خط الوسط الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن أنه كان يدرك أنه سيعود إلى ملاعب كرة القدم مجددا بعد يومين فقط من تعرضه لذبحة قلبية خلال النسخة الأخيرة من كأس أمم أوروبا العام الماضي، مع بداية فصل جديد من مسيرته في صفوف نادي برنتفورد الانجليزي.



وقال إريكسن في حديث مع وسائل إعلام محلية «في الطريق إلى المستشفى، أخبرت سابرينا أنني قد أترك حذائي هنا أيضا».



وتابع «تبدل (القرار) بعد يومين. قلت ذلك في لحظة حصول الحادث. ولكن لاحقا أدركت ما حدث لي في تلك الأمسية وفي الأيام القليلة التالية». وأردف «ثم بدأت بالخضوع لجميع الاختبارات وأدرك ماذا يحصل وطرحت جميع الأسئلة: هل يمكنني القيام بذلك؟ هل يمكنني القيام بهذا؟ وأستمع إلى الأطباء».



وأجرى إريكسن الذي وقع عقدا مع برنتفورد حتى نهاية الموسم الحالي العديد من الاختبارات لتقييم مدى استجابة قلبه للتدريب البدني، فجاءت جميع النتائج إيجابية.



أضاف «بعد ذلك، كان بإمكاني كل شهر أن أتمرن بشكل مكثف أكثر وثم كان بإمكاني اللعب» و«لكن الشعور بأنك تسمع من الأطباء أنه حتى مع جهاز تنظيم ضربات القلب ومزيل الرجفان لا توجد حدود ومع حالتي لا توجد حدود.. الأمر يعتمد فقط على التشخيص وما أشعر به حيال ذلك».