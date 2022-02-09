سعود عبدالعزيز



سجل رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية يوم امس انجازا جديدا بإغلاق قضية قتل شاب دهسا في مزارع الوفرة وهو الخبر الذي نشرته «الأنباء» في طبعتها الورقية أمس.



واستنادا الى مصدر امني فإنه وفور ورود بلاغ عن العثور على جثة مواطن في مزارع الوفرة وانتقال رجال الأمن وثبوت ان الواقعة شبهة جنائية وان هناك آثارا لمركبات في موقع العثور على الجثة، تم تشكيل فريق عمل من قبل قطاع الامن الجنائي.



وأسفرت التحريات وتقرير الطب الشرعي عن أن الواقعة عن عمد ليتم ضبط الجاني وهو شاب كويتي وبالتحقيق معه اعترف بوقوع خلاف ومشادة بينه وبين المجني عليه حيث قام بدهسه عدة مرات والهروب وشرح المتهم تفصيلا لرجال المباحث كيفية ارتكابه الجريمة وأحيل المتهم والمركبة المستخدمة في واقعة القتل الى النيابة.