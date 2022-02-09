سعود عبدالعزيز



استطاع رجال إدارة بحث وتحري محافظة الجهراء إغلاق قضية سرقة أملاك دولة من منشأة عسكرية قيد الإنشاء، وذلك بضبط مواطن ووافدين من الجنسية المصرية وأقر الموقوفون الثلاثة بارتكابهم الواقعة وعزوا ارتكابهم السرقة لحاجتهم الى المال حتى ينفقوه على تعاطي المواد المخدرة.

وكانت وزارة الداخلية أخطرت من الجهة العسكرية بدخول المنشأة التابعة لهم وهي قيد الإنشاء والاستيلاء على أجهزة ومعدات بآلاف الدنانير وأن اللصوص استغلوا عدم وجود رقابة على المنشأة.

وأضاف المصدر: تم عمل التحريات والتي خلصت الى تحديد المتهمين الثلاثة من خلال لوحة مركبة كانوا على متنها ليتم ضبطهم تباعا حتى اعترفوا على ارتكابهم السرقة وأرشدوا عن أشخاص باعوا لهم المسروقات. وتبين ان الشاب المواطن من أرباب السوابق، كما عثر بحوزة المصريين على مواد مخدرة وأدوات للتعاطي.