التقى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد مساعدة وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية لشؤون الشرق الأدنى بالوكالة يائيل لامبرت وذلك بمناسبة زيارتها الرسمية والوفد المرافق لها إلى الكويت.



وتناول اللقاء أواصر العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين واستعراض أوجه العلاقات الثنائية المتميزة والشراكة الاستراتيجية القائمة بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية وسبل تطويرها وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.



كما تم بحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وآخر التطورات في المنطقة والتنسيق المشترك حيالها.