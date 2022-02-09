حقق مزاد عرضت فيه تذكارات لفرقة «بيتلز» على شكل NFT« (رموز غير قابلة للاستبدال) وهي تكنولوجيا للتوثيق الرقمي ونظمه جوليان لينون في لوس أنجيليس الاثنين، أكثر من 158 ألف دولار، على ما أعلنت دار «جوليانز أوكشنز» للمزادات.



وشملت أبرز القطع التي طرحها للبيع ابن جون لينون في مزاد نظمته الدار نسخة «NFT» من ملاحظات مكتوبة بخط اليد لأغنية «هاي جود» بيعت بـ 76800 دولار.



وألف أغنية الـ «بيتلز» التي كانت معنونة بالأصل «هاي جول» بول ماكارتني في العام 1968 لمواساة جوليان لينون الذي كان يمر بأوقات صعبة بعد انفصال والده جون عن والدته سينتيا.