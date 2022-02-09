عبدالله قنيص ـ مبارك التنيب



قال مصدر أمني انه تم الطلب من آلاف الوافدين، الذين تدافعوا منذ صباح أمس إلى مراكز التطعيم المختلفة، وتحديدا في مركز التطعيم بمشرف، العودة من حيث أتوا وعدم الحضور دون موعد مسبق. وكان الآلاف قد تدافعوا إلى مركز التطعيم على خلفية معلومات غير صحيحة عن إمكانية التطعيم دون موعد مسبق، نافيا ما أشيع عن تكسير أبواب أو إتلاف في مركز تطعيم مشرف.



وجاء التدافع بعد الإعلان عن الإجازة الطويلة الشهر الجاري بمناسبة احتفالات الأعياد الوطنية، إذ بدأت أعداد من الوافدين في التخطيط لتمضية الإجازة في بلدانهم وللخشية من شرط الجرعة الثالثة (التعزيزية).