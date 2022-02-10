قال رئيس قطاع الموارد والعلاقات العامة والإعلام بجمعية النجاة الخيرية عمر الثويني: غدت حملة «تخيل» لحفر الآبار واحدة من أهم الحملات الإنسانية الضخمة التي تصدرها الكويت للمستفيدين في شتى دول العالم، معلنا أنه بلغ عدد المستفيدين من حملات «تخيل» الماضية قرابة 1.180 (مليون ومائة وثمانون ألف مستفيد) حول العالم، مؤكدا أنه ساهم في هذه الحملة قرابة 70 ألف متبرع من داخل الكويت وخارجها.

وأضاف الثويني: تم حفر عدد 589 بئرا وتم تحقق هذا الإنجاز الكبير بدعم المحسنين الكرام من داخل الكويت وخارجها وبالتنسيق الكامل مع وزارتي الشؤون والخارجية.