تحث «ايكيا» عملاءها الكرام، الذين سبق لهم أن اشتروا منتج كرات الخضراوات المجمدة HUVUDROLL، 1000 غرام، ذات تاريخ الصلاحية «أفضل قبل 2022-10-26»، على عدم استهلاك المنتج، والتواصل مع قسم خدمة العملاء لدى أقرب معرض لـ «ايكيا» من أجل ترجيع المنتج واسترداد ثمنه بالكامل، بسبب تسرب فتات بلاستيكية إلى المنتج عن طريق الخطأ.

وتضع «ايكيا» سلامة وجودة الطعام الذي تقدمه لعملائها على رأس أولوياتها القصوى.

وتؤكد أن جميع منتجاتها تخضع للاختبارات اللازمة لضمان تطابقها مع معايير الجودة وقوانين الصحة والسلامة المعمول بها دوليا.

وهي أيضا تحرص على أن توفر لعملائها منتجات يمكنهم الوثوق بها، ويتم إنتاجها بطريقة مسؤولة، من دون تقديم أي تنازلات بشأن سلامة الأغذية وجودتها، وبالطبع من دون أي مساومة على صحة الناس.

على الرغم من ذلك، فقد تبين لنا أن فتاتا بلاستيكية، مصدرها أحد خطوط الإنتاج قد تسربت عن طريق الخطأ إلى كمية محدودة من منتج كرات الخضراوات المجمدة HUVUDROLL، 1000 غرام، وتحديدا الكمية التي تنتهي صلاحيتها في تاريخ 26 أكتوبر 2022، لذلك قررت «ايكيا» سحب هذه الكمية من الأسواق فورا.