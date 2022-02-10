وزارة الدفاع الأعلى في تخفيض الإنفاق بـ 264 مليون دينار.. تليها الداخلية بـ 25 مليوناً

«المالية» أكبر وزارة زادت إنفاقها بـ 60.9 مليون دينار.. ومجلس الوزراء ثانياً بـ 19.4 مليوناً



علي إبراهيم



كشفت أرقام رسمية عن أبرز التغييرات في الانفاق الرأسمالي بالجهات الحكومية المختلفة، إذ شهدت غالبية الوزارات والأجهزة تخفيضا في الاعتمادات المالية خلال العام المالي المقبل (2022/2023)، مقارنة بالعام المالي الحالي، وفيما رصدت «الأنباء» حجم الانفاق الرأسمالي في نحو 23 جهة حكومية،



أظهر الرصد أن 17 جهة منها شهدت تراجعا في الاعتمادات المقدرة للانفاق الرأسمالي بقيمة تتجاوز 400 مليون دينار، تستحوذ وزارة الدفاع وحدها على نحو 66% من قيمة تخفيضات الانفاق، بينما شهدت نحو 6 جهات ارتفاعا في حجم الانفاق الرأسمالي بواقع 90.114 مليون دينار، استحوذت وزارة المالية على 68% منها بنحو 61 مليون دينار، وتفصيليا:



حلت وزارة الدفاع على رأس الجهات الأكثر تخفيضا للانفاق الرأسمالي بما قيمته 264 مليون دينار تشكل ما نسبته 48% من الانفاق على شراء الاصول غير المتداولة بالعام المالي الحالي المقدرة عند 546.65 مليون دينار، فيما ستنفق العام المقبل نحو 282.8 مليون دينار.



وجاءت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة كثاني أعلى الجهات تخفيضا للانفاق الرأسمالي بنحو 9% بما قيمته 48.3 مليون دينار لتبلغ 508 ملايين دينار خلال العام المالي المقبل مقارنة بـ 556.4 مليون دينار خلال العام المالي الحالي، وسجلت وزارة الداخلية ثالث أعلى قيمة تخفيض رأسمالي خلال العام بنحو 25 مليون دينار بما نسبته 39% من حجم الانفاق المقدر في الموازنة الحالية عند 63.6 مليون دينار إذ ستنفق العام المقبل 38.5 مليون دينار.



وحل الحرس الوطني كرابع أعلى جهة تخفيضا للانفاق الرأسمالي بنسبة 16% بما قيمته نحو 18 مليون دينار ليبلغ انفاقها المتوقع خلال العام المقبل نحو 94.5 مليون دينار مقارنة بـ 112.4 مليون دينار خلال العام المالي الحالي، بينما حلت وزارة الأشغال في المرتبة الخامسة بواقع 15.7 مليون دينار تم تخفيضها من الانفاق الرأسمالي ليتراجع 2% فقط من 791.3 مليون دينار خلال العام المالي الحالي إلى 775.6 مليون دينار خلال العام المقبل.



وخفضت الإدارة العامة للطيران المدني انفاقها بنسبة 13% بما قيمته 9.8 ملايين دينار ليبلغ نحو 65.66 مليون دينار خلال العام المالي المقبل مقارنة بـ 75.5 مليون دينار خلال العام المالي الحالي، كما خفضت وزارة الأوقاف انفاقها بنسبة 32.3% بما قيمته 7.93 ملايين دينار لتبلغ 16.64 مليون دينار خلال العام المقبل مقارنة بـ 24.57 مليون دينار خلال العام الحالي.



وخفضت وزارة المواصلات انفاقها الرأسمالي بنسبة 22% بما قيمته 3.17 ملايين دينار ليبلغ 11.27 مليون دينار خلال العام المقبل مقارنة بـ 14.45 مليون دينار مقدرا انفاقها خلال العام الحالي، كما تراجع الانفاق الرأسمالي في وزارة الخارجية بنسبة 13% بما قيمته 3 ملايين دينار ليبلغ خلال العام المقبل 20.21 مليون دينار مقابل 23.24 مليونا خلال العام الحالي.



ولجهة زيادة حجم الانفاق الرأسمالي، فقد حلت وزارة المالية ـ الإدارة العامة على رأس قائمة الجهات الأكثر زيادة في حجم انفاقها الرأسمالي بارتفاع نسبته 963% بما قيمته 61 مليون دينار إذ سيبلغ حجم انفاقها خلال العام المقبل 67.29 مليون دينار مقارنة بـ 6.32 ملايين مقدرا إنفاقها خلال العام المالي الحالي.



وجاء في المرتبة الثانية مجلس الوزراء بنسبة 198% بما قيمته 19.39 مليون دينار ليبلغ حجم الانفاق الرأسمالي خلال العام المقبل نحو 29.2 مليون دينار مقارنة بـ 9.8 ملايين مقدرا انفاقها خلال العام المالي الحالي، وحل ثالثا وزارة الصحة التي زاد انفاقها الرأسمالي بنسبة 3.66% بما قيمته 8.17 ملايين دينار ليبلغ حجم الانفاق خلال العام المقبل 230.9 مليون دينار مقارنة بـ 222.78 مليون دينار خلال العام المالي الحالي.



وحلت في المرتبة الرابعة إدارة الفتوى والتشريع والتي زاد انفاقها بما قيمته 821 ألف دينار بما نسبته 173% ليبلغ حجم انفاقها الرأسمالي خلال 2022/2023 نحو 1.29 مليون دينار مقارنة بـ 474 ألف دينار خلال العام الحالي، وحلت خامسا وزارة العدل بارتفاع نسبته 8.3% بما قيمته 387 ألف دينار إلى 5.01 ملايين دينار العام المقبل مقارنة بـ 4.6 ملايين دينار خلال العام الحالي، بينما حلت وزارة التجارة والصناعة في المرتبة السادسة بزيادة نسبتها 24.4% بما قيمته 380 ألف دينار ليبلغ حجم انفاقها خلال العام المقبل 1.9 مليون دينار مقارنة بـ 1.557 مليون خلال العام المالي الحالي.