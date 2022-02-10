أعلنت شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده عن حملتها الترويجية المذهلة لتويوتا في فبراير.

وكجزء من الحملة، سيتم تسليم 4 سيارات تويوتا (هايلاندر هايبرد، هايلكس أدفنتشر، بيك آب LC 70 وراف 4 هايبرد) إلى 4 فائزين محظوظين، يتم اختيارهم من خلال 4 سحوبات إلكترونية تتم في وزارة التجارة والصناعة - «إدارة حماية المستهلك».



فرصتك للفوز كبيرة مع تويوتا



خلال الحملة المستمرة لغاية 28 فبراير 2022، مقابل كل 500 د.ك يدفعها العميل لشراء سيارة تويوتا جديدة، يحصل على فرصة واحدة لدخول أحد السحوبات الأسبوعية الأربعة التي ستقام كالتالي:



السحب الأول في 8 فبراير على هايلكس أدفنتشر.



السحب الثاني في 15 فبراير على هايلاندر هايبرد.



السحب الثالث في 22 فبراير على بيك آب LC70.



السحب الرابع والأخير في 6 مارس على راف 4.



هايلكس أدفنتشر - المغامرة في كل مكان



هي الفئة الأعلى في مجموعة هايلكس الجديدة، ومتوافر بطرازات الكابينة المفردة والكابينة المزدوجة، تم تصميم فئة أدفنتشر للاستخدام المزدوج للذين يريدون كل وسائل الراحة والقدرات المتنوعة في سيارة البيك آب بالإضافة لتصميم متطور يحاكي روح المغامرة ويمتاز بأعلى مستويات المواصفات والتجهيزات.

تتضمن تفاصيل التصميم الخارجي الحصرية للفئة أدفنتشر شبك أمامي خاص مع دعامية، لوحة حماية أمامية لأسفل السيارة، رفارف للإطارات، مقابض مميزة للأبواب، رنجات بالإضافة لتصاميم خاصة بالباب الخلفي.



هايلاندر هايبرد - مستوى جديد من الأناقة والكفاءة تفوق التوقعات



يجمع هايلاندر ذو السبعة مقاعد كل المواصفات التي تمتاز بها سيارات تويوتا SUV كالراحة، الأداء المميز، الأمان مع انبعاثات أقل، كفاءة أعلى في استهلاك الوقود، نظام دفع رباعي ذكي (AWD)، رحابة كما تتمناها، وقدرة سحب رائعة 1.500 كجم.



بيك آب LC 70 - قيادة فاقت كل التوقعات



يمتاز لاند كروزر بأسطورية الأداء والاعتمادية وامتلك بذلك لقب ملك الدفع الرباعي. مع التفوق الهائل في الأداء ومتعة القيادة الحقيقية مع التصميم المذهل والمطور سيصبح بيك آب LC 70 الجديد أسطورة جديدة.



راف 4 - انطلق بأسلوبك



راف 4 يمتاز كثيرا بأدائه الرياضي والعديد من المواصفات المتفوقة، وبتعزيز سهولة التحكم بالقيادة، الراحة اليومية والكفاءة المثالية باستهلاك الوقود أكد راف 4 أفضليته.

كما تم تصميم راف 4 للتعامل مع جميع أنواع المغامرات داخل المدينة وخارجها بمنتهى الكفاءة. التصميم الخارجي أصبح أكثر صرامة، وقدراته أصبحت أكبر مع نظام الدفع الرباعي الجديد، ومع ذلك فإن الرحلات ستكون أكثر سلاسة وهدوء مع لمسات الراحة الجديدة داخل المقصورة.



بالإضافة إلى ما سبق، سيستفيد العملاء أيضا من:



٭ كفالة لمدة 5 سنوات - عداد مفتوح



٭ باقات متميزة للخدمة



٭ التسجيل بالمرور والتأمين ضد الغير



٭ خدمة مساعدة على الطريق 7/24.