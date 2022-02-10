قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية «الپنتاغون» جون كيربي إن ميليشيات الحوثيين شنت 400 هجوم عبر الحدود اليمنية حتى الآن.



وأضاف كيربي، في تصريحات لقناة «الحرة» الأميركية امس أن: «قاعدة الظفرة التي تضم أميركيين في إمارة أبوظبي تعرضت لهجومين، كما أن شعبي السعودية والإمارات يتعرضان لهجمات بأسلحة إيرانية».



في غضون ذلك، دفع انفجار أسطوانة غاز في أبوظبي السفارة الأميركية إلى إصدار تحذير أمني من هجوم محتمل في وقت مبكر امس، لكن وكالة أنباء الإمارات الرسمية «وام» أوضحت في بيان أن هذا الانفجار نجم عن انفجار لأسطوانة غاز في أحد المباني بإمارة أبوظبي.



وقالت وكالة «وام» إن فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني «سيطرت على حريق ناتج عن انفجار أسطوانة غاز في بناية في شارع حمدان في مدينة أبوظبي، حيث قامت الفرق المختصة بإخماد الحريق وإخلاء البناية احترازيا والسيطرة على الموقف».



ودعت هيئة أبوظبي للدفاع المدني «إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب تداول الإشاعات والمعلومات غير الصحيحة».



وكانت السفارة الأميركية في أبوظبي قد حذرت بعد الانفجار من «وجود تقارير عن ضربة صاروخية أو بطائرة مسيرة»، لكنها عادت في بيان لاحق، ونقلت توضيح السلطات الإماراتية بأن الانفجار كان نتيجة انفجار أسطوانة غاز. وشددت على أنها «ملزمة بإبلاغ المواطنين الأميركيين بأي تهديد محتمل».



وقالت السفارة الأميركية في أبوظبي في بيانها الثاني إنه «على وقع الحوادث الأمنية الأخيرة، دفعت التقارير عن انفجارات مسموعة ومرئية وقعت في أبوظبي في وقت مبكر، السفارة إلى إصدار تحذير أمني للمواطنين والموظفين الأميركيين».



وأضافت «أصدرت لاحقا هيئة أبوظبي للدفاع المدني إخطارا عاما يؤكد أن الحادث كان ناجما عن انفجار أسطوانة غاز».



وتابعت «تعبر السفارة الاميركية عن امتنانها لفرق الطوارئ في أبوظبي التي سيطرت على الحادث بشكل سريع وضمنت سلامة سكان المدينة».