كشفت شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني وكلاء سوبارو في الكويت، عن الجيل الثاني من سوبارو BRZ 2022 الكوبيه الرياضية الجديدة كليا ذات الدفع الخلفي، والتي عززت بالمزيد من القوة والمزيد من دقة التحكم وبتصميم أنيق أكثر جاذبية زاد من طولها بمقدار 3 سم وخفض من ارتفاعها.



وحضر الحفل رئيس قطاع سيارات سوبارو عبدالغني بهبهاني وبحضور المدير العام ماهر أبو شعبان ومديري الأقسام، وقد كانت مناسبة لتحفيز فريق عمل الشركة، حيث قام عبدالغني بهبهاني بتكريم ساهر سمير مشرف مبيعات سوبارو بجائرتي أفضل أداء وأفضل خدمة عملاء عن العام 2021.



وفي هذا السياق ألقى ماهر أبوشعبان كلمة شكر فيها الإدارة العليا على رعايتها حفل التكريم. وأضاف: نفخر بالعمل بمنتجات سوبارو المتينة والرائعة في شركة بهبهاني التي ترعى موظفيها وتهتم بالتطوير والتدريب لتقديم أفضل الخدمات لعملائها الكرام في الكويت، بل نحرص على ان نقدم خدمات تفوق توقعات عملائنا في المعارض ومراكز الخدمة وقطع الغيار إيمانا منا بأهمية خدمة ما بعد البيع للنجاح والاستمرارية.



وللتعرف على سوبارو BRZ الجديدة، فهي تزود بمحرك SUBARU BOXER سعة 2.4 لتر جديد بأربعة أسطوانات مسطحة منحته مركز جاذبية أقل ومكنته من توليد قوة تصل إلى 228 حصانا ومفاضلة في عزم الدوران 249 نيوتن متر، أي بزيادة 15% عن عزم الدوران السابق.

وقد زود الجيل الثاني من BRZ بخيارين لناقل حركة يدوي من ست سرعات أو أوتوماتيكي إلكتروني مباشر بست سرعات مع إمكانية القيادة الرياضية من خلال أذرع مثبتة بعجلة القيادة. كذلك تم تعزيز صلابة الهيكل الالتوائية بمقدار 50% إضافية بفضل استخدام منصة هيكل سوبارو العالمية SGP.



وتركز قمرة القيادة في السيارة الرياضية الجديدة كليا بشكل أكبر على السائق مع عدم التضحية براحة الركاب. وقد أتاح التصميم الجديد القدرة على رؤية أدوات التحكم بشكل أفضل وجعل من السهل الوصول إليها.

بدورها، تضع لوحة العدادات الرقمية الجديدة القابلة للتخصيص مقاس 7 بوصات مقياس سرعة الدوران في المقدمة والوسط وتتميز بقراءة رقمية لعداد السرعة.



الى جانب مقياس سرعة الدوران على اليسار، يمكن للمقياس القابل للبرمجة عرض الأمبيرات أو درجة حرارة سائل التبريد. عند اختيار «Track Mode» يتحول مقياس سرعة الدوران من الشكل الدائري التقليدي إلى الرسم البياني الخطي بشاشة ملونة.



تم تجهيز المقصورة بفرش أسود مع درزات حمراء متباينة على مساند المقعد الأمامي، وعجلة القيادة المكسوة بالجلد، وصندوق ناقل الحركة.

كما تتوافر بشكل قياسي مقاعد أمامية ذات تصميم عالي الأداء مع مساند رأس قابلة لضبط الارتفاع. تم تنجيد المقاعد الأمامية في الإصدار المحدود باستخدام Ultrasuede® مع لمسات من الجلد الأحمر، وتتميز بأدوات تحكم في تدفئة المقعد مزدوجة الوضع.

وتشتمل عجلة القيادة المكسوة بالجلد على مفاتيح تحكم للصوت ومثبت السرعة وبلوتوث. ولجعل الرحلة أكثر راحة تمت زيادة مساحة صندوق الأمتعة.