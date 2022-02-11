بشرى شعبان



اعلن مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى أن الهيئة أصدرت تعميم إداريا بشأن مد مهلة العمل بآلية إصدار تصاريح عمل للمستقدمين بسمة دخول للزيارات التجارية الصادرة قبل تاريخ 24 نوفمبر2021.



وأوضح الموسى في تصريح صحافي أن التعميم جاء إلحاقا للتعميم رقم 20 لسنة 2021 والذي صدر في إطار توجيهات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، وتضمن مد مهلة تقديم معاملات إصدار تصاريح عمل للمستقدمين بسمة دخول للزيارات التجارية الصادرة قبل التاريخ المحدد على النظام الآلي للهيئة لتصبح حتى تاريخ 31 مارس.



وذكر أنه تم توجيه قطاع شؤون العمالة والإدارات التابعة وإدارة مركز نظم المعلومات للعمل على تمديد المعاملات الخاصة بإصدار تصاريح عمل لمستقدمين بسمة دخول للزيارات التجارية الصادرة قبل تاريخ 24 نوفمبر لتصبح حتى تاريخ 31 مارس.