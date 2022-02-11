هادي العنزي



خاض منتخبنا الوطني لكرة السلة للمعاقين مساء أمس أولى مبارياته الودية مع نادي بشكتاش التركي في معسكره الإعدادي بمدينة اسطنبول بتركيا. ويستمر معسكر أزرق السلة للمعاقين حتى 18 فبراير الجاري، على أن يغادر بعده إلى العاصمة البحرينية المنامة، للدفاع عن لقبه في دورة ألعاب دول غرب آسيا البارالمبية الثالثة من 18 إلى 26 فبراير الجاري، وسيلعب منتخبنا الوطني 6 مباريات ودية مع الفرق التركية.



من جهته، أكد المدير الفني في النادي الكويتي الرياضي للمعاقين ورئيس الوفد محسن العجمي أن المعسكر يسير وفق البرنامج المعد من قبل الجهاز الفني.