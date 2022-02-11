25 برج حفر عاملة في الكويت موزعة على مناطق العمليات التابعة لشركة نفط الكويت



أحمد مغربي



واصلت الكويت رفع مستويات إنتاجها النفطي بواقع 27 ألف برميل يوميا خلال شهر يناير الماضي ليصل الى مستوى 2.579 مليون برميل يوميا وذلك وفقا لبيانات منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوپيك) التي اعتمدت على المصادر الثانوية، بينما قامت الكويت بإبلاغ المنظمة بأنها رفعت مستويات الإنتاج خلال شهر يناير الماضي بواقع 35 ألف برميل ليصل الى 2.58 مليون برميل.



ويأتي زيادة إنتاج الكويت النفطي تنفيذا لقرار تحالف «أوپيك+» القاضي بتخفيف مستويات خفض إنتاج دول التحالف بزيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا شهريا، وإجمالا ارتفعت مستويات إنتاج دول «أوپيك» بنحو 64 ألف برميل يوميا ليصل الى 27.981 مليون برميل يوميا خلال شهر يناير الماضي، مقارنة بإنتاج بلغ 27.918 مليون برميل يوميا خلال شهر ديسمبر من العام الماضي.



وقالت «أوپيك» في تقريرها الشهري ان إنتاج النفط الخام من المنظمة ارتفع بشكل رئيسي في نيجيريا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، بينما انخفض الإنتاج في فنزويلا وليبيا والعراق.



وبالنسبة لأبراج الحفر العاملة في البلاد فإنها استقرت عند 25 برج حفر عاملة في مختلف مناطق عمليات الإنتاج في الكويت والتابعة تحت إدارة شركة نفط الكويت.



وعن أسعار النفط الخام الكويتي فإن متوسط برميل النفط بلغ 86.28 دولارا للبرميل خلال شهر يناير الماضي، بينما بلغ متوسط سعر البرميل 54.83 دولارا خلال عام 2021.

وأظهر التقرير ارتفاع إنتاج السعودية من النفط بواقع 54 ألف برميل يوميا خلال شهر يناير 2022، ليصل إلى نحو 10 ملايين برميل يوميا وهو أعلى مستوى إنتاج منذ أبريل 2020 (21 شهرا)، مواصلا الارتفاع للشهر العاشر على التوالي، وفقا لمصادر ثانوية تعتمد عليها «أوپيك»، فيما كشف تقرير «أوپيك»، عن بيانات رسمية سعودية تشير إلى زيادة إنتاج النفط بواقع 123 ألف برميل يوميا في يناير 2022، ليصل إنتاجها إلى نحو 10.145 ملايين برميل يوميا.



الطلب العالمي



من جهة ثانية، قالت «أوپيك» إن هناك إمكانية للتعديل بالزيادة على توقعاتها القوية بالفعل على الطلب العالمي على النفط في 2022 فيما يشهد الاقتصاد العالمي انتعاشا قويا من جائحة كوفيد-19 واستفادة قطاعات منها السياحة من ذلك، وفقا لوكالة «رويترز».



وتأتي التوقعات القوية من أوپيك في وقت بلغت فيه أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ 2014، ودعمت قلة الإمدادات الأسعار.

وذكر تقرير لأوپيك أن المنظمة رفعت الإنتاج أقل من المستوى الذي تعهدت به في يناير.



وفي تقريرها الشهري ذكرت أوپيك أنها تتوقع زيادة الطلب على النفط 4.15 ملايين برميل يوميا هذا العام مبقية على توقعاتها في الشهر الماضي.



وورد في التقرير تعليقا على توقعات الطلب في 2022 «تسود إمكانية تعديل التوقعات بالزيادة استنادا إلى استمرار تعاف اقتصادي قوي وبلوغ الناتج المحلي الإجمالي بالفعل مستويات ما قبل الجائحة».

وذكرت «أوپيك» في تعليق منفصل على توقعات الطلب لعام 2022 «نظرا لأن من المتوقع أن تحقق معظم اقتصادات العالم نموا أقوى فإن توقعات الطلب العالمي على النفط في المدى القريب في الجانب الإيجابي بالتأكيد».



ومن المتوقع أن يتجاوز الاستهلاك العالمي للنفط 100 مليون برميل يوميا في الربع الثالث من العام، وهو ما يتفق مع توقعات الشهر الماضي. وعلى أساس سنوي كانت آخر مرة استهلك فيها العالم أكثر من 100 مليون برميل يوميا من النفط في 2019 على أساس سنوي.



وتقوم أوپيك وحلفاؤها، أي المجموعة المعروفة بأوپيك+ بزيادة الإنتاج تدريجيا بعد تخفيضات قياسية مطبقة منذ العام الماضي، وفي أحدث اجتماع للمجموعة اتفقت على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا في مارس.



وكشف التقرير عن أن أوپيك رفعت الإنتاج في يناير بمقدار 64 ألف برميل يوميا فحسب إلى 27.98 مليون برميل يوميا، وهو ما يقل بكثير عن 254 ألف برميل يوميا وهي الزيادة المتاحة لأوپيك بموجب اتفاق أوپيك+.