شرعت الهيئة الخيرية الفلسطينية للتنمية والاغاثة تنفيذ مشروع ترميم منازل العائلات المهمشة في قطاع غزة وذلك بدعم كريم من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت.

وقال رئيس الهيئة الخيرية الفلسطينية للتنمية والاغاثة مصعب طنبورة ان هذا المشروع يأتي ضمن رسالة الهيئة في تعزيز الجانب الاغاثي والإنساني لخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني والمساهمة في تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر الفقيرة والعمل على تحسين البيئة المنزلية وتعزيز كرامة هذه الاسر وتعزيز صموده في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.



وأكد طنبورة أنه قد تم إجراء مسح ميداني للمنازل المهمشة، وتحديد احتياجات المنازل وبدأت الهيئة فورا بأعمال الترميمات للمنازل المستهدفة في جميع محافظات قطاع غزة (محافظة شمال غزة ومحافظة غزة ومحافظة الوسطى ومحافظة خانيونس ومحافظة رفح)، مضيفا «ان عملية الترميم تشمل العديد من المراحل».