صرح مدير عام بيت الزكاة بالإنابة د.ماجد سليمان العازمي بأن البيت قام بالعديد من الإنجازات عام 2021 داخل البلاد وخارجها، ففي داخل البلاد قامت إدارة الخدمة الاجتماعية المعنية بدراسة طلبات المساعدة وتقديم المساعدات المالية للأسر المستحقة داخل البلاد بصرف ما يقارب من 24049480 دينارا على (30826 أسرة) داخل البلاد، وتنوعت هذه المساعدات منها مساعدات شهرية تصرف للأرامل والمطلقات والأيتام وكبار السن والعجزة ممن لا دخل ماليا لهم ولا معيل وقد بلغ عددهم 2414 أسرة خلال 2021، بالإضافة إلى مساعدات مقطوعة تصرف كل 3 أو 4 أو 6 أو 12 شهر للأسر التي تعاني من ضعف دخل وتتعرض لأزمات مالية وبلغ عددهم 28412 أسرة، لتحقيق التكافل الاجتماعي والتنمية داخل البلاد.



وأوضح العازمي أن هذه المساعدات قدمت لفئات مثل المطلقات (4462 أسرة مطلقة)، والأرامل (3091 أسرة أرملة)، وكبار السن (2199 أسرة كبير بالسن)، وأيضا المرضى وعددهم 2880 مريضا، والغارمين وهي الأسر التي يصدر في حق ولي أمرها حكم تنفيذ لتسديد الديون، وبلغ عددهم 1240 أسرة.



وذكر أن إنجازات بيت الزكاة لم تقتصر على المساعدات المالية بل شملت المشاريع الخيرية داخل البلاد مثل تقديم 100 ألف دينار لدعم الاتفاقية المشتركة مع وزارة التربية للمساعدة الطلبة أبناء أسر غير محددي الجنسية، وأيضا 140 ألف دينار لدعم الاتفاقية المشتركة مع جامعة الكويت و150 ألف دينار لدعم الاتفاقية المشتركة مع «التطبيقي»، بالإضافة إلى تبرع بيت الزكاة بـ 3 آلاف د.ك، لرعاة رحلة عمرة لأعضاء النادي الرياضي الكويتي للصم، ومبلغ (90 ألف د.ك) لمبرة رقية القطامي لأمراض سرطان الثدي.