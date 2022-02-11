قامت الفنانة دنيا سمير غانم بخطوة إضافية للعودة إلى جمهورها بعد انتهاء فترة الحداد على والديها، ودشنت «هاشتاغ» بعنوان «اسأل دنيا»، وقامت بالإجابة عن أسئلة تتعلق بطموحاتها في عالم الفن وبخاصة الغناء، كما تحدثت عن علاقتها بابنتها «كايلا»، ووعدت جمهورها بالتعاون مجددا مع شقيقتها إيمي في عمل فني على غرار المسلسل الشهير «نيللي وشريهان».

دنيا سمير غانم استجابت لطلب نشر أول صورة لها برفقة ابنتها، واحتفظت بنفس الوقت بخصوصية ابنتها التي لم تظهر عبر «السوشيال ميديا» سابقا، من خلال نشر صورتهما معا من الخلف وهما ترتديان جاكت عليه صورة شخصية «فطوطة» التي أداها الراحل الفنان سمير غانم، ومكتوب عليه جملة «انستونا»، وهو نفس الجاكيت الذي ظهر به النجم حسن الرداد منذ أيام.

وردا على سؤال حول نصيحتها لتربية الأطفال قالت دنيا: «أنا محتاسة مع كايلا» ولكنها تداركت مؤكدة انها تحاول دوما أن تضع نفسها مكان صغيرتها لتعرف كيف تفكر، كما تتذكر مشاعرها عندما كانت بعمرها في المواقف المشابهة.

وحول تفضيلها عائلتها أم العمل؟ وقالت: «بيتي طبعا أهم حاجة، وشغلي ده المكان اللي بلاقي نفسي وبطلع طاقتي وهواياتي وكل اللي عشته مع أهلي فيه.. أهلي حياتهم كانت أنا وإيمي والفن فقط».

وقالت دنيا سمير غانم ردا على سؤال من جمهورها ان الممثلة المفضلة لها هي شقيقتها إيمي سمير غانم، وانها تحب بها خفة ظلها وحنانها، كما وعدت بالبحث عن عمل فني جديد يجمعهما على غرار مسلسل «نيللي وشريهان».

وكشفت دنيا سمير غانم عن أن فيلمها المؤجل عرضه منذ العام الماضي «تسليم أهالي» من المقرر طرحه في عيد الفطر، وهو من بطولة هشام ماجد وبيومي فؤاد والراحلة دلال عبدالعزيز ومحمد أوتاكا، على أن يظهر عدد من النجوم ضيوف شرف منهم إيمى سمير غانم ولوسي وآخرون. وأوضحت أنها تتمنى تقديم كل أنواع التمثيل إلا الرعب، كذلك لا تحب مشاهد الحركة لأنها مرهقة، كما تتمنى العمل مع الفنان يحيى الفخراني مرة أخرى، بعدما كانت ظهرت معه لأول مرة في مسلسل «للعدالة وجوه كثيرة».

وعن العمل الذي تتمنى تقديمه قالت إنها تريد تقديم عمل تاريخي عن مصر، وتكون أحداثه في عصر قديم، أما إذا عرض عليها دور خارج مصر فكانت إجابتها تقبل به على أن يكون التصوير هنا.