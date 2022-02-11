بيروت - أحمد منصور



قال مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو: «لا تسمحوا للصوص بأن يدخلوا البرلمان مرة أخرى، حاربوهم وقاطعوهم، وانتقموا لأنفسكم ولأطفالكم وأبنائكم وشبابكم الذي هاجر أو يهاجر هربا من الحالة المزرية التي أوصلها هؤلاء الناس للشعب اللبناني، فمن جرب المجرب عقله مخرب.. لا تجربوهم مرة أخرى.. لأنهم لا يستحقون ان يكونوا مواطنين عاديين، ولا الوصول الى مجلس النواب».



وأضاف الجوزو في تصريح له: «مأساتنا الكبرى ان الناس في أيامنا هذه، وفي بلدنا هذا قد أصيبت بفئة لا يعرفون الله ولا يخافونه، وبفريق من التجار الفجار، الذين لا يقلون سوءا عن هؤلاء الحكام، إذ انهم يمتصون دماء هذا الشعب باحتكار الأغذية والأطعمة والحاجات الضرورية كالدواء وغيرها، ويرفعون الأسعار بشكل جنوني يجعل المواطن عاجزا عن حصوله على لقمة العيش الكريمة والطعام، الذي يحتاجه او الدواء الذي يشفيه من مرضه».



وتابع الجوزو «هناك تجار نصنفهم بالقتلة، لأنهم يشاركون المجرمين الذين أوصلوا الشعب الى هذا الدرك من الخطورة.. ومن تجرع كأس المذلة. هناك من كبار الحكام من سرقوا أموال الشعب، ووضعوا أيديهم على أموال الناس في المصارف، ونهبوا الليرات والدولارات. كم من هؤلاء من سرقوا خزينة الدولة وسرقوا الوزارات التي تولوا إدارتها».



وختم بالقول: الناس تشكو مر الشكوى.. والناس تبكي من الألم وتتجه إلى الله عز وجل وتدعو على الحكام الظلمة بأن يأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، جراء ما فعلوا ضد هذا الشعب المسكين وضد الوطن. حاسبوهم، وطالبوهم ان يعيدوا الأموال التي سرقت، الى أصحابها لإنقاذ الوطن من الأزمة المالية والاقتصادية التي وصل اليها ومن السقوط النهائي.