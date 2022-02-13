عبدالعزيز الفضلي



أكد وفد جمعية المعلمين المشارك في اجتماع اللجنة التعليمية الذي عقدته مؤخرا برئاسة رئيس اللجنة د.حمد المطر وقيادات «التربية» والأطراف المعنية بالشأن التربوي، حرص الجمعية على تسخير إمكاناتها وقدراتها في مؤتمر «وثيقة إصلاح التعليم» ودعم الجهود لتحقيق الغايات المنشودة من إصلاح التعليم.



وعبر وفد الجمعية الذي ترأسه أمين الصندوق عبدالله الكندري وضم عضوي مجلس الإدارة ماجد العنزي وعبدالله الهديان عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة التعليمية وتفاعلها الدائم مع القضايا التربوية، وفتح المجال للجمعية بصفتها الممثل الرسمي لأهل الميدان ولكل الأطراف المعنية بالشأن التربوي للتواصل والتباحث والتشاور وإبداء وجهات النظر، ومناقشة القضايا في إطار منظم ومتكامل ومدروس، وللوصول إلى النتائج المرجوة.



وقال رئيس وفد الجمعية المشارك في الاجتماع عبدالله الكندري إنه تمت مناقشة العديد من الجهود التي تبذلها الجمعية لإصلاح التعليم ومن بينها المؤتمر التربوي الرابع والأربعين الذي تعتزم إقامته من 7 إلى 9 مارس المقبل تحت شعار «أولويات إصلاح التعليم ومتطلباته»، وتفعيل مشروعها لتمهين التعليم أو ما يسمى برخصة التعليم، وهو من أبرز المشاريع التعليمية الفنية التي تصب في صالح المعلم، وتم تطبيقه في معظم دول العالم المتقدم، والتي تهتم بالمعلم كمحور أساسي لأي تطوير أو تنمية في الدولة بشكل عام.



من جهة أخرى، أشادت الجمعية بقرار تمديد إجازة نصف السنة الدراسية في ظل الانتشار الواسع للوباء، مشيرة أن ذلك جاء متوافقا مع مطالبها وما دعت إليه في الحاجة لمنح الوزارة الفرصة الكاملة لإعادة النظر في خططها للعودة الآمنة، وإجراء التعديلات اللازمة للتقويم الدراسي وبشكل مبكر قبل بدء الفترة الدراسية الثانية، وبما يهيء الظروف المناسبة والمستقرة للــــإدارات والهيئــات التعليمية والتواجيـــه الفنية لاتخاذ استعداداتها وبرمجة خططها التعليمية والاجتماعية بما يتوافق مع المواعيد المعدلة وفقا لما تقتضيه الحاجة الفعلية وتنفيذ ما يلزم بشأن خطط الفاقد التعليمي.