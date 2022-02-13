عاطف رمضان



زكّى المجلس الأعلى للاتحاد الهندسي الخليجي ممثل جمعية المهندسين في الاتحاد م.معجب العجمي نائبا للأمين العام، وذلك في دورته المنعقدة في دبي يومي الجمعة والسبت (11 و12 الجاري) بحضور رؤساء الهيئات الهندسية الخليجية وممثليهم في الاتحاد واستضافته جمعية المهندسين الإماراتية.



وقال م.العجمي: إننا نفتخر ونشكر الزملاء في الخليج على هذه التزكية التي تعكس ثقة خليجية بالمهندس الكويتي ودوره في تعزيز دور المهندس في المجتمع وتوحيد أنظمة مزاولة المهنة الهندسية والارتقاء بها، مضيفا اننا وكما عهدتمونا سنبقى داعمين رئيسيين لكل فعاليات الاتحاد الهندسي الخليجي وصولا الى تحقيق الاهداف التي نرجوها وتوحيد الصف الهندسي الخليجي.



وأشار إلى ان الدعم الكويتي مستمر لتوحيد المهندسين الخليجيين منذ أن تم إنشاء الاتحاد في الكويت كملتقى للمهندسين في الهيئات والجمعيات الهندسية الخليجية في العام 1997.



وذكر العجمي ان الوفد الكويتي برئاسة الزميل نائب رئيس الجمعية م.محمد السبييعي قد دعم تزكية امين عام الاتحاد الجديد م. علي الخزاعي من دولة البحرين الشقيقة، واعتماد التقارير الادارية والمالية واعتماد الاستراتيجية الجديدة للاتحاد.



وأشار الى انه تم إقرار إقامة الملتقى الهندسي الخليجي في سلطنة عمان تحت عنوان «دور المهندس الخليجي في الكوارث الطبيعية» نهاية مارس المقبل، وإقامة ملتقى العام الجديد في قطر الشقيق، حيث سيحدد الزملاء مواضيع الملتقى وموعد إقامته.