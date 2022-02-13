أعلنت منصة فو أمس، وهي أول منصة شبابية متكاملة في الكويت لاحتضان المواهب الشابة، أنها بصدد إنتاج أكبر عمل فني وثائقي تلفزيوني بعنوان «عابر المجرات» يوثق مسيرة عالم الفلك الكويتي الراحل د.صالح العجيري، وهذا العمل مقتبس من كتاب د.سعاد الصباح ومن تأليف وسيناريو وحوار مزيد المعوشرجي.

وفي تصريح لها نعت الرئيسة التنفيذية لمنصة «فو» ريهام العيار، د.صالح العجيري قائلة: «إن رحيل العالم الفلكي القدير د.صالح العجيري، يعتبر خسارة كبيرة للكويت، وعزاؤنا أن إنجازاته المهمة ستظل حاضرة للأجيال القادمة.

فهذا العمل الدرامي مكتوب بحرفية عالية وبميزانية إنتاج ضخمة تعود بالمشاهدين إلى حقبة الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات من خلال بناء ديكورات خاصة بالمرحلة الماضية».



هذا العمل الدرامي الوثائقي يضم المساهمات العلمية والفلكية العظيمة للراحل د.العجيري ومدى تأثيره العميق في هذا المجال على الشباب الكويتي والعربي.



وأشارت العيار في بيانها الرسمي: «إن منصة فو بصدد إنتاج فيلم وثائقي تلفزيوني درامي ضخم قريبا تكريما لحياة د.العجيري.



هذا، وقد قام فريق الإنتاج بإجراء العديد من البحوث والدراسات عن حياته وتمت مراجعة كل المعلومات من قبل كوادر متخصصة في مجالات التوثيق ومن كتاب الدراما التلفزيونية بهدف تقديم عمل فني يليق باسم هذا العالم الجليل».

الجدير بالذكر أن «فو» هي منصة رقمية متكاملة كويتية لاحتضان المواهب الشابة تأسست في الكويت في يوليو 2020 وهي نتيجة تعاون مثمر بين الشيخة عهود الصباح وريهام العيار، بهدف تمكين الطاقات الشبابية وتصديرها للأسواق العالمية.

كما أطلقت المنصة مركزها الإبداعي الشامل لتمكين الشباب وتطبيقها الإلكتروني لعرض محتوى المواهب الكويتية والسماح لهم بالتعبير عن أفكارهم في 2021، وتعمل حاليا على إنشاء برنامج أكاديمي للشباب الكويتي.