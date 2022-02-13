قال عضو مجلس الأمة النائب م.أحمد الحمد إن الكويت فقدت قامة كبيرة من قامات العلم والوطنية والعطاء برحيل المغفور له بإذن الله د.صالح العجيري، مبينا أن مسيرة الراحل الكبير امتدت على مدى قرن من الزمن ووصلت علومه وإنجازاته إلى أقاصي الأرض.

وأضاف النائب الحمد أن الفقيد الكبير ترك للكويت بشكل خاص وللعالم بشكل عام إرثا علميا كبيرا وخاصة في علوم الفلك التي ألف فيها العديد من أمهات الكتب، بالإضافة إلى مئات الندوات والمحاضرات وغيرها، مشيرا إلى أن عطاء الراحل الكبير لم يتوقف حتى آخر يوم من عمره ليضيف في كل يوم عطاء جديدا ومتميزا.

وبين النائب الحمد أن الراحل الكبير المرحوم بإذن الله د.صالح العجيري من الأمثلة العلمية والإنسانية والوطنية التي نادرا ما تتكرر على مستوى الدولة، مؤكدا أن مثل هذه القامات تصل إلى مستوى الرمز ويصعب التفكير بها كشخصيات عادية على المستوى العلمي أو الوطني والإنساني.

وختم النائب الحمد متقدما بالتعازي من آل العجيري وذوي الفقيد الكبير ومحبيه الكرام والمواطنين الكويتيين، سائلا المولى الرحمة للفقيد الراحل الكبير وأن يسكنه فسيح جنته بما قدم للإنسان والإنسانية من علم وعطاء وإخلاص ليكون نموذجا ومثالا للإنسان المعطاء الكريم.