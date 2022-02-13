قال رئيس جمعية الحقوقيين د.إبراهيم الحمود إن الجمعية تتقدم بأحر التعازي وأعظم المواساة للشعب الكويتي وللأمة العربية والإسلامية بوفاة العالم الجليل والفلكي الكبير د.صالح العجيري الذي قدم العلم والمعرفة إلى آخر يوم في حياته.



وذكر الحمود أن العلماء لا تنقطع أعمالهم، فعلومهم ينتفع بها وتتناقلها الأجيال، لافتا إلى أن د.العجيري قدم لنا الكثير من المعارف والمهارات الفنية والثقافية والاجتماعية التي كانت دائما ما تضيف العلوم وتنمي المدارك والآفاق وتدفع نحو التفاؤل بالمستقبل.



وتابع الحمود قائلا: لقد امتاز الراحل بطيب الخلق والتواضع وطيب النفس، وهذه سمات العلماء فقرب من العقول وأحبته القلوب، مشيرا إلى أن الراحل كان موسوعة معرفية بتاريخ الكويت التي أحبها وأحبته، فتقويم العجيري يزخر بالحكم والمثل والقيم الإنسانية الرفيعة، ويمنح طاقات إيجابية رائعة للقراء لاتزال راسخة في الأذهان.