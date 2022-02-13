محمود عيسى



قالت مجلة ميد ان الدول المنتجة للوقود الأحفوري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - مينا تزداد تعرضا لتداعيات التحول نحو الطاقة النظيفة وفقا للتحذير الذي أطلقته شركة ماكينزي كومباني، التي قالت انه سيتعين على هذه الدول إنفاق 16.3% من ناتجها المحلي الإجمالي على عملية تحول الطاقة بين عامي 2021 و2050 في ظل سيناريو صافي انبعاثات الكربون الصفري، وفقا لتقرير حديث أصدرته الشركة.



وقدر التقرير الإنفاق المتوقع أكثر من ضعف المتوسط العالمي البالغ 7.5%، ويحتل المرتبة الثانية بعد الإنفاق المتوقع داخل مجموعة روسيا وأوكرانيا ورابطة الدول المستقلة، والمقدر بنحو 21%.



وينسجم ذلك مع ما خلص إليه التقرير من أن البلدان النامية والأقاليم المنتجة للوقود الأحفوري ستنفق أكثر على الأصول المادية لاستخدامات الطاقة والأراضي كن/سبة من الناتج المحلي الإجمالي.