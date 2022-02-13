أصدر مدير عام الإدارة العامة للجمارك تعليمات جمركية في شأن تأجيل خضوع الخراطيش المحتوية على نيكوتين ذات الاستخدام مرة واحدة وعبوات السوائل أو الجل المحتوية على نيكوتين سواء كانت منكهة أو غير منكهة للضريبة للرسوم الجمركية بنسبة 100% لمدة 6 أشهر.



جاء ذلك في تعليمات جمركية جديدة حملت رقم 19 لسنة 2022 أمر فيها مدير عام الجمارك بالتطبيق في أول سبتمبر المقبل، وذلك إلحاقا بالتعليمات التي صدرت برقم 3 لسنة 2022 في 11 يناير الماضي والتي قضت بتطبيق الضريبة من أول مارس المقبل.



وتخضع وفقا للتعليمات الجديدة 4 أنواع من السلع للضريبة بنسبة 100% بدءا من أول سبتمبر المقبل، وهي كالتالي:



1 ـ خراطيش محتوية على نيكوتين ذات الاستخدام مرة واحدة منكهة.



2 ـ خراطيش محتوية على نيكوتين ذات الاستخدام مرة واحدة غير منكهة



3 ـ عبوات سوائل أو جل محتوية على نيكوتين منكهة



4 ـ عبوات سوائل أو جل محتوية على نيكوتين غير منكهة.