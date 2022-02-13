ضمن التزامها بالمشاركة المجتمعية لترسيخ ثقافة المسؤولية، شاركت شركة إن سي إم للاستثمار كراع رسمي في حملة التبرع بالدم التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، وذلك للمرة السادسة على التوالي في الحملة التي نظمتها الجمعية الرياضية الباكستانية، حيث أقيمت في بنك الدم بالجابرية.

وقالت شركة إن سي إم للاستثمار في بيان صحافي، إن حملة التبرع بالدم لاقت حضورا لافتا من المتبرعين، لاسيما ان الحملة تعتبر صفحة مضيئة، تمثل الوجه الحضاري للدولة، وتعبر عن روح التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع للإسهام في إنقاذ حياة الآخرين، وتوفير كميات الدم اللازمة في المستشفيات باستمرار.

وثمنت شركة إن سي إم للاستثمار جهود المشاركين في الحملة، حيث تكتسب هذه المشاركة أهمية وأثرا واضحا في إنقاذ المرضى والحالات الحرجة، انطلاقا من المسؤولية المجتمعية التي تتطلب التكاتف في إنجاح المبادرات الإنسانية التي تصب في مصلحة أفراد المجتمع ككل.



وفي هذا السياق، قال رئيس قسم التسويق في شركة إن سي إم للاستثمار فراس مشتاق إن مشاركة الشركة في هذه الحملة الإنسانية ودعمها لهذا العمل التطوعي كراع رسمي للمرة السادسة على التوالي تعتبر مفخرة للشركة ولجهودها في المجتمع الكويتي، مشيرا إلى ان الشركة تحرص دائما على أن تكون سباقة في دعم الحملات الخيرية على جميع الأصعدة سواء كانت صحية أو اجتماعية أو ثقافية، وذلك جزء لا يتجزأ من دور إن سي إم للاستثمار في المسؤولية الاجتماعية.

وأوضح ان مثل هذه المبادرات الإنسانية الجليلة، التي تدأب الجهات والمؤسسات في الكويت على إطلاقها، تعد انعكاسا طبيعيا لمدى حرص أفراد المجتمع على سلامة المرضى، ورفع المعاناة عنهم وعن أسرهم.



واختتم مشتاق حديثه، بالقول: «نتوجه بالشكر للمنظمين والمشاركين والمتبرعين الذين ساهموا من جعل حملة التبرع بالدم حدثا مميزا ذا نتائج مثمرة وندعوكم للمشاركة في حملتنا القادمة التي سيتم الإعلان عنها قريبا عبر موقع الشركة الإلكتروني www.ncminvest.com، ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة @ncminvest».