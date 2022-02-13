مصطفى صالح



كشفت بيانات رسمية اطلعت عليها «الأنباء» عن أن حجم مشتريات المواطنين والمقيمين «أونلاين» خلال عام 2021 شهد ارتفاعا بنسبة 67.7% بما قيمته 4.1 مليارات دينار ليبلغ 10.16 مليارات دينار مقارنة بـ 6.05 مليارات في 2020.



وارتفع انفاق المواطنين والمقيمين على المشتريات «أونلاين» داخل الكويت بأكثر من 69% بما قيمته 3.86 مليارات دينار، حيث بلغت في 2021 نحو 9.43 مليارات دينار مقارنة بـ 5.57 مليارات دينار في 2020.



وزاد انفاق المواطنين والمقيمين على المشتريات أونلاين خارج الكويت بنحو 51% بما قيمته 243 مليون دينار لتبلغ 724.6 مليون دينار في 2021 مقارنة بـ 481.3 مليون دينار في 2020.