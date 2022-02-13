عبدالكريم العبدالله



أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2254 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 599039.



وقال المتحدث باسم الوزارة د.عبدالله السند لـ «كونا» إنه تم تسجيل 5855 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 555350، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 92.7%.



وأوضح د.السند أنه تم تسجل حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2519 حالة، مبينا ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 92 حالة، في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولاتزال تتلقى الرعاية اللازمة 41170، ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد-19) إلى 412.



وذكر أن عدد المسحات التي تم إجراؤها بلغ 24223 ليصبح مجموع الفحوصات 7279468، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 9.3%.



من جانب آخر، علمت «الأنباء» من مصادر صحية مطلعة أن عدد من تلقوا التطعيمات ضد «كوفيد-19» من الأطفال الفئة العمرية من 5 إلى 11 بلغ 3200 طفل منذ بداية الحملة حتى هذه اللحظة.



وبينت المصادر ذاتها أن عدد من تلقوا «الجرعة التنشيطية» من المواطنين والمقيمين في البلاد قارب الـ 800 ألف شخص، متوقعة تطعيم مليون شخص بـ «التعزيزية» خلال الأسبوعين المقبلين.



وعن عدد من تلقوا الجرعة الأولى، أوضحت المصادر أن عددهم بلغ 3.337.010 بنسبة 86.10%.



وأشارت المصادر إلى أن عدد من تلقوا جرعتين من المواطنين والمقيمين وصل إلى 3.266.628 شخصا بنسبة 83.29%.