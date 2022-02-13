تزامناً مع اليوم العالمي للإذاعة الموافق يوم 13 من شهر فبراير الجاري، قال مدير عام جمعية النجاة الخيرية بالإنابة عبدالله الشهاب: نفتخر ونعتز بالدور الإنساني الرائد الذي تقوم به المحطات الإذاعية الكويتية، حيث كانت وما زالت وستظل من الجهات الإعلامية المهمة التي تدعم وتساند العمل الخيري الكويتي عبر الأثير.



وتابع الشهاب: للإذاعة دور مهم في خدمة القضايا الإنسانية وحث المحسنين على دعم الحملات والمشاريع التي بدورها تسهم في تخفيف معاناة الآلاف المستفيدين حول العالم، مبينا أن الإذاعة أصبحت جسرا يربط بين الجمعيات والمؤسسات الخيرية والمانحين والمستفيدين، فالإذاعة واحدة من شركاء النجاح.