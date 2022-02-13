كشف بهاء الحريري نجل رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري عن مشروعه السياسي وتحضيراته للمرحلة المقبلة، إضافة إلى علاقته مع شقيقه رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري وموقفه من «حزب الله» وعلاقته بتركيا. وقال لقناة الحرة الأميركية، سعد «أخي وأحبه وهذا أمر مفروغ منه وللعائلة حرمتها»، مؤكدا في المقابلة التي تبث كاملة مساء الغد أن الخلاف مع شقيقه «كبير وشاسع بالتفكير وبالرؤية حول كيفية السير إلى الأمام».



وعن سبب عدم مجيئه إلى لبنان، قال «هو أمني بحت، ولو أعطيت ضمانة أمنية للنزول أنزل اليوم لكن هذا الموضوع يدرس بدقة». واعتبر بهاء الحريري أن الموضوع لم يعد بينه وبين سعد «لأنه ترك الحياة السياسية»، مشيرا إلى أن«العربة تمشي إلى الأمام وليس إلى الوراء».



ودعا بهاء الحريري إلى تنفيذ القرارات الدولية وسحب السلاح غير الشرعي واصفا «حزب الله» بالإرهابي، ليعود ويكرر أنه «في زمن رفيق الحريري كان لبنان تحت وصاية شرعية سورية وافق عليها المجتمع الدولي والاقليمي، أما اليوم فليست هناك وصاية إنما فريق إرهابي كما يعتبره ثلاثة أرباع العالم ولا يملك أي وصاية شرعية». وأضاف «هذا الفريق أخذ شعبا بكامله إلى المهوار، وعندما كنا تحت الوصاية استطعنا أن نربح، فلماذا لا نستطيع الآن».



وعن السياسة التي سيتبعها للتعامل مع شروط حزب الله وضغوطه، قال «بالنسبة إلينا الانتخابات هي الأساس»، واصفا «التحالف الرباعي الذي حصل بعد اغتيال رفيق الحريري بأنه كفر سياسي» مكررا القول «لا تعاون مع حزب الله».



كما نفى أن يكون هناك تواصل مع «حركة أمل» التي اعتبر أنها لا تمثل الاعتدال الشيعي، قائلا إن«التواصل يجري مع الاعتدال الشيعي»، مشيرا إلى وجود مقومات هائلة في الطائفة الشيعية تؤمن بالاعتدال وليس بالمسيرة التي أدت إلى هذه الكارثة.