توّج الأهلي «بطل أفريقيا» ببرونزية كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي والثالثة على مدار تاريخه، عقب فوزه على نظيره الهلال السعودي «بطل آسيا» برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت عصر أمس على ستاد آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي وذلك لتحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة. وجاء الهدف الأول للأهلي في الدقيقة الثامنة من ضربة ثابتة نفذها علي معلول وقابلها ياسر إبراهيم بضربة رأس قوية على يمين حارس الهلال إلى داخل الشباك. وفي الدقيقة 14، تم طرد ماثيوس فيليبي بيريرا، لاعب الهلال، بعد تدخل قوي على عمرو السولية واستغل الأهلي هذا النقص بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 17 من تسديدة قوية من محمد هاني ارتدت من الحارس إلى ياسر إبراهيم ليسجلها برأسه قوية، وفي الدقيقة 28، شهدت المباراة منعطفا ثانيا بطرد ثان للهلال لمحمد إبراهيم كنو، بعد عودة الحكم لتقنية «VAR»بعد تدخل عنيف دون كرة على ياسر إبراهيم.



وفي الدقيقة 40، أحرز أحمد عبد القادر الهدف الثالث للأهلي، حيث توغل داخل منطقة الجزاء وراوغ مدافعي الهلال وسجل هدفا رائعا، فيما شهدت الدقيقة 63، الهدف الرابع من تسديدة قوية لعمرو السولية من خارج منطقة الجزاء.



وأبدى التونسي علي معلول سعادته بالفوز الكبير، وقال: «قدمنا مباراة جيدة أمام فريق كبير كالهلال السعودي الذي كان خصما قويا لتشلسي في نصف نهائي البطولة». وأوضح أن الفريق لعب بالإصرار والعزيمة، لذا كان له ما أراد ونجح في الفوز وحسم مباراة الهلال مبكرا.



بدوره، أعرب ياسر إبراهيم، عن سعادته قائلا: «أبارك لجمهور الأهلي العظيم اللي ورانا في كل مكان، وكان نفسنا نعمل حاجة أكبر من كده، وإن شاء الله نأخذ أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، ونرجع للمشاركة في كأس العالم للأندية من جديد ونعمل نتائج أفضل». وأضاف: «احترمنا الهلال من البداية لأنه فريق محترم، ولذلك كنا أفضل منهم وأهدرنا العديد من الفرص أمام مرماهم».