أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن إطلاق عملية عسكرية جديدة في صنعاء ضد مواقع تابعة لميليشيات الحوثي.



وقال التحالف إن العملية العسكرية الجديدة في صنعاء جاءت استجابة للتهديدات.



وطلب من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.



وأكد التحالف في بيان أنه سيتخذ «إجراءات عملياتية حازمة استجابة للتهديدات ضد المطارات المدنية والمسافرين»، مؤكدا أن الحوثيين اختاروا التصعيد السافر باستهداف المطارات المدنية والمدنيين، مشيرا إلى أن «تعمد ميليشيا الحوثي استهداف مطارات مدنية تماد لا يمكن التغاضي عنه ويستوجب الردع».



وكان تحالف دعم الشرعية قد أعلن أمس الاول، تنفيذ 16 عملية استهداف ضد الميليشيا الحوثية في حجة وصعدة خلال 24 ساعة.



وأكد التحالف، في بيان تدمير 13 آلية عسكرية، مشيرا إلى أن الاستهدافات تسببت في خسائر بشرية بصفوف الميليشيا الحوثية.



وتأتي العملية العسكرية الجديدة للتحالف بعد محاولة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، الخميس الماضي، استهداف مطار أبها الدولي، والتي تسببت في إصابة 12 مدنيا من جنسيات مختلفة بشظايا طائرة مسيرة.