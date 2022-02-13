ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن وزارة الدفاع استدعت الملحق العسكري الأميركي في موسكو بعد أن شكت مما وصفته من انتهاك غواصة أميركية مياهها الإقليمية في أقصى الشرق.



وقال الجيش الروسي في وقت سابق إنه استخدم «الوسائل المناسبة» لإجبار الغواصة الأميركية على مغادرة المياه الروسية بعد أن تجاهلت السفينة طلب المغادرة.



وطردت مدمرة روسية تابعة لأسطول المحيط الهادئ غواصة نووية أميركية من طراز «فيرجينا» خارج مياهها الإقليمية قبالة جزر الكوريل، بحسب وزارة الدفاع الروسية.



وكانت المدمرة الروسية «مارشال شابوشنيكوف» بثت رسالة تحت المياه تأمر فيها الغواصة الأميركية بـ «الصعود إلى السطح». وبعد رفضها، استخدمت «وسائل» لم تحدد لإجبار الغواصة على «مغادرة المياه الإقليمية الروسية بأقصى سرعة».



ورصدت الغواصة الأميركية خلال مناورات روتينية لأسطول المحيط الهادئ التابع للبحرية الروسية قرب جزيرة أوروب، بحسب وزارة الدفاع الروسية.



ووقع الحادث قبيل المحادثة الهاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن مع بلوغ التوترات الروسية - الأميركية حول أوكرانيا ذروتها.