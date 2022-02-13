أكد سفيرنا لدى الجمهورية الإيطالية الشيخ عزام الصباح إقامة يوم مفتوح في بيت الكويت بإيطاليا لعائلات الكويتيين العاملين بروما وأبنائهم تخللته أنشطة وفعاليات من أجل تجديد غرس القيم الوطنية وحب الكويت لديهم، وذلك بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الأعياد الوطنية.



وتضرع الشيخ عزام الصباح بهذه المناسبة العزيزة إلى الله العلي القدير أن يحفظ صاحب السمو وسمو ولي العهد وأن يديم عليهما موفور الصحة والعافية ويحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه ويديم عليهم نعمة الأمن والأمان.



وأضاف: نعتز بما نلمسه ونستشعره من المكانة الكبيرة للكويت في إيطاليا وما تحظى به من التقدير والاحترام على الصعيد الدولي وفي العالم أجمع بفضل سياستها ومواقفها الحكيمة والمتزنة، لافتا إلى ان الكويت تستعيد وهجها السياسي والحضاري بفضل ديناميكية سياستها الخارجية النشطة.