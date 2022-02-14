ديوان الخدمة المدنية سجل أعلى معدل تراجع في الاعتمادات بـ 14.4 مليون دينار

67.3 مليون دينار زيادة في اعتمادات الرواتب لدى «الداخلية».. الأعلى بالحكومة



أحمد مغربي - علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية اطلعت عليها «الأنباء» أن نحو 8 جهات حكومية شهدت تراجعا في حجم الإنفاق على مرتبات موظفيها (تعويضات العاملين) في موازنة العام المالي المقبل (2022/2023) مقارنة مع العام المالي الحالي، وذلك بنسب متفاوتة وصلت إلى 39% في بعض الجهات، بينما شهدت 23 جهة حكومية زيادة في الاعتمادات المقدرة للإنفاق على تعويضات العاملين وصلت إلى مستوى 79% ببعض الجهات.



وتفصيليا، تضمنت قائمة الجهات الـ 8 التي انخفضت الاعتمادات المالية المقدرة لديها للإنفاق على «تعويضات» العاملين كل من ديوان الخدمة المدنية الذي انخفضت اعتمادات الباب الأول لديه بنسبة 39.4% بما قيمته 14.37 مليون دينار ليصبح 22.079 مليون دينار خلال العام المقبل مقارنة مع 36.45 مليون دينار معتمدة عن العام المالي الحالي.



وتراجعت اعتمادات جهاز حماية المنافسة بـ 35% بما قيمته 2.75 مليون دينار لتصبح 5.07 ملايين دينار في موازنة 2022/2023 مقارنة مع 7.8 ملايين دينار في موازنة العام الحالي، وتراجعت اعتمادات مجلس الوزراء بـ 7.6% بما قيمته 7.684 ملايين دينار لتصبح 93.45 مليون دينار في 2022/2023 مقابل 101.134 مليون دينار في موازنة العام الحالي، كما تراجعت اعتمادات المجلس الأعلى للتخطيط بنسبة 11.5% بما قيمته 1.08 مليون دينار لتصبح 8.34 ملايين خلال العام المالي المقبل مقابل 9.433 ملايين دينار خلال العام المالي الحالي.



وتراجعت اعتمـــــــادات تعويضات العاملين في الحرس الوطني بنسبة 3.3% بما قيمته 12.408 مليون دينار لتصبح 355.549 مليون خلال العام المقبل مقارنة مع 367.95 مليون دينار عن العام المالي الحالي، كما تراجعت الاعتمادات في وزارة الشؤون بنسبة 1% بما قيمته 1.138 مليون دينار لتصبح 105.8 ملايين دينار مقارنة مع 106.97 ملايين خلال العام المالي الحالي، كما تراجعت الاعتمادات في وزارة المواصلات بقيمة 8.377 ملايين دينار وبنسبة 7.8% لتصبح 99.5 مليون دينار خلال العام المالي المقبل مقارنة مع 107.88 ملايين دينار خلال العام المالي الحالي، وتراجعت اعتمادات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بنسبة 2.35% بما قيمته 464 ألف دينار ليصبح الإنفاق على تعويضات العاملين العام المقبل 19.256 مليون دينار مقارنة مع 19.72 مليون دينار عن العام الحالي.



جهات رفعت إنفاقها



وفي المقابل، شهدت وزارة الداخلية ارتفاعا في الإنفاق على تعويضات العاملين بنسبة 6% بما قيمته 67.3 مليون دينار لتصبح اعتمادات العام المقبل 1.185 مليار دينار مقارنة مع 1.118 مليون دينار خلال العام المالي الحالي، كما ارتفع إنفاق وزارة التربية على ذات الباب بنسبة تجاوزت 3% بما قيمته 66.46 مليون دينار لتصبح 2.092 مليار دينار مقارنة مع 2.026 مليار دينار خلال العام المالي الحالي.



وارتفعت اعتمادات وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة للإنفاق على تعويضات العاملين لديها بنسبة 12% بما قيمته 58.84 مليون دينار لتصبح 566.7 مليون دينار خلال 2022/2023 مقارنة مع 507.86 ملايين دينار خلال العام المالي الحالي، كما ارتفعت اعتمادات وزارة الأوقاف بنسبة 15% بما قيمته 45.93 مليون دينار لتصبح 352.4 مليون دينار مقارنة مع 306.49 ملايين دينار خلال العام المالي الحالي.



وزاد إنفاق الإدارة العامة للطيران المدني على تعويضات العاملين بنسبة 36% بما قيمته 30.599 مليون دينار لتصبح 115.54 مليون دينار في 2022/2023 مقارنة مع 84.948 مليون دينار خلال العام المالي الحالي، وزادت اعتمادات وحدة التحريات المالية بـ 79% بما قيمته 1.355 مليون دينار إلى 3.07 ملايين دينار مقارنة مع 1.71 مليون دينار خلال العام المالي الحالي.



وارتفعت اعتمادات جهاز المراقبين الماليين بنسبة 35% بما قيمته 4.1 ملايين دينار إلى 15.84 مليون دينار مقارنة مع 11.73 مليون دينار خلال العام المالي الحالي.



وارتفع إنفاق ديوان المحاسبة على تعويضات العاملين خلال العام المقبل



بـ 483 ألف دينار ليصبح 44.37 مليون دينار، كما ارتفعت اعتمادات ديوان المحاسبة بـ 838 ألف دينار لتصبح 61.177 مليون دينار، وزادت اعتمادات الفتوى والتشريع بـ 2.23 مليون دينار إلى 52.12 مليون دينار، كما زادت اعتمادات وزارة الخارجية بـ 3.118 ملايين دينار إلى 117.99 مليون دينار، وزادت اعتمادات وزارة المالية بـ 6.089 ملايين دينار إلى 75.9 مليون دينار.



وزادت اعتمادات وزارة التجارة والصناعة بـ 2.22 مليون دينار إلى 45.62 مليون دينار، وارتفعت وزارة العدل بـ 2.788 مليون دينار إلى 27.39 مليون دينار، فيما ارتفعت وزارة التعليم العالي بـ 882 ألف دينار إلى 28.58 مليون دينار، وزادت الصحة بـ 9.78 ملايين دينار إلى 1.095 مليار دينار وارتفعت الإعلام بـ 7.27 ملايين دينار إلى 171.11 مليون دينار.