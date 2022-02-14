يُكرِّم الملتقى الدولي الأول لرياضة المرأة العربية المقرر انطلاقه في 24 مارس بمقر الجامعة العربية في القاهرة، رئيسة نادي سلوى الصباح للفتاة، والرئيسة الفخرية للجنة التنظيمية لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشيخة نعيمة الأحمد.



وقد شكرت الشيخة نعيمة في بيان لها إدارة الملتقى، مؤكدة تشرفها بهذا التكريم، ومنوهة بجهود القائمين على الملتقى الذي سيشهد عددا من البرامج والأنشطة المتعلقة برياضة المرأة، كما يكرم نخبة من الشخصيات الرياضة النسائية البارزة من مختلف الدول العربية. ولفتت إلى أن ما تؤديه من مهام في خدمة الرياضة النسائية الكويتية والخليجية والعربية، «هو واجب وطني أتشرف بأدائه، ولا أنتظر من ورائه تكريما ولا جوائز»، مضيفة: «اعتزازي بتكريمي في هذا المحفل الرياضي الكبير، نابع من كونه تكريما وتقديرا للجهود الكبيرة التي قدمتها، ولاتزال، الكويت في سبيل تطوير رياضة المرأة العربية ودفعها قدما في المحافل الدولية الكبرى، وارتقائها إلى مصاف العالمية». وختمت راجية التوفيق للملتقى في تحقيق هدفه الأسمى، وهو الارتقاء بمستوى الرياضة النسائية العربية في الميادين كافة، والدفع بها إلى أعلى المراتب القارية والعالمية.