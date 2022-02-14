أسامة المنصور



حقق المتسابق خالد عيادة وملاحة علي عيادة المركز الثاني ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الكويت للزوارق السريعة موسم 2021-2022 التي نظمها النادي البحري، حيث شهدت الجولة الثانية مشاركة واسعة ضمن فئة البروكلاس وفئة زوارق النزهة، علما انه حقق المركز الأول في الجولة الأولى. وبهذه المناسبة، أكد خالد عيادة أن الجولتين الأولي والثانية من البطولة قد أفرزت نجوما كويتية قادرة على المنافسة بشراسة ناهيك عن الخبرة التي يتمتع بها كل المشاركين مما أسهم بصورة لافتة على المستوى الفني الذي ظهرت فيه أحداث الجولة الثانية فكان هناك تنافس قوي بين المشاركين ونحن بالتأكيد كنا في ذلك المناخ واستطعنا التقدم للمركز الأول ولكن عطل فني أثناء مجريات السباق أرغمنا على قبول المركز الثاني وهو مركز جيد قياسا لحجم المشاركة والمنافسة ومازال هناك متسع من الوقت على اعتبار أن الجولة الثالثة ستكون بمنزلة جولة الحسم على الصعيد الشخصي فكل الإمكانات متوافرة للفريق، خاصة اننا نتمتع بوجود محرك من نوع 250 - efi Mercury وزرق بحجم 28 قدما إلى جانب الملاح علي عيادة الذي يتمتع بخبرة كبيرة في هذا النوع من السباقات.