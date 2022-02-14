نعى مدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح فقيد الرياضة الكويتية فلاح غانم عضو مجلس إدارة نادي النصر بعد مشوار طويل من العطاء في المجال الرياضي منذ ان كان لاعبا ثم إدارياً بعد اعتزاله كرة القدم وبعدها تدرج في المناصب الإدارية حتى تولى منصب رئيس النادي منذ عام 2000 الى 2019 واستمر بعدها عضوا بمجلس الإدارة. وأضاف انه برحيل فلاح غانم فقدت الرياضة الكويتية قامة كبيرة ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات على مستوى نادي النصر خلال فترة توليه منصب الرئيس وعلى صعيد الرياضة الكويتية بتقديم الدعم الإداري والفني للاتحادات والمنتخبات الوطنية المختلفة خلال الفترات السابقة بالإضافة الى ارتباطه بالعديد من القضايا الرياضية التي ساهم في إنجازها.



من جانبه، قال رئيس جمعية المنسقين الإعلاميين مناور المطيري إن أسرة نادي النصر فقدت شخصا محبوبا من الجميع، سواء من النادي أو الأندية المحلية والاتحادات الرياضية، وأيضا من الدول الخليجية والعربية، حيث تمتع الراحل بأخلاقه العالية وتعامله الراقي.



كما كانت ابتسامته وضحكته تدل على نواياه الحسنة، فأحبه الجميع واحترمه الصغير والكبير. وندعو له بالمغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته ويرزق أهله الصبر والسلوان.