هادي العنزي



أشاد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة وأمين الصندوق المساعد محسن المطيري بنجاح المعسكر التدريبي لمنتخب الناشئين (تحت 17 سنة) الذي أقيم في تركيا تحضيرا للمشاركة المقبلة في البطولة الآسيوية للناشئين، والذي اختتم أمس الأول وخاض خلاله «الأزرق الصغير» 6 مباريات ودية مع عدة فرق متميزة فاز في 3 منها، وخسر مثلها.



وأشار المطيري الذي ترأس وفد المنتخب بتركيا الى أن نجاح المعسكر جاء عطفا على الأداء المتميز الذي قدمه شباب الكويت، والروح العالية التي اتسموا بها طوال أيام المعسكر، مضيفا أن منتخب الناشئين خاض مباريات متكافئة مع فرق قوية في بنيانها الجسماني، وهي قريبة من البنية الجسمانية لمنتخبات الصين وإيران وأستراليا ونيوزيلندا وهي من أبرز المرشحين لتحقيق البطولة.



وقال المطيري إن الجهاز الفني بقيادة المدرب البحريني سلمان رمضان أبدى ارتياحه من المستوى الذي قدمه الفريق، لافتا إلى أن المستوى العام للمنتخب يتطور كثيرا، وذلك بعد المشاركة في دوري الدرجة الأولى المحلي، وكذلك إقامة التجمعات المتتالية له بصفة دائمة، مبينا أن الهدف من المشاركة في البطولة الآسيوية ليس المنافسة لأنه أمر صعب في وجود عمالقة القارة الآسيوية ولكن تقديم مستوى يعكس تطور كرة السلة الكويتية.